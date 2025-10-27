PharmaCielo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PharmaCielo hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 58,97 Prozent auf 0,3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at