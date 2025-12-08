PharmaCielo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PharmaCielo hat am 05.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PharmaCielo 0,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at