05.03.2026 06:31:28
PharmaCielo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PharmaCielo präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
PharmaCielo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

