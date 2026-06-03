Pharmacorp Rx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pharmacorp Rx äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 7,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at