Pharmacorp Rx stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pharmacorp Rx gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 336,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pharmacorp Rx einen Umsatz von 1,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at