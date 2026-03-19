PharmaCyte Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PharmaCyte Biotech hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

PharmaCyte Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,440 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at