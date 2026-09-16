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16.09.2026 06:31:29
PharmaCyte Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PharmaCyte Biotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
PharmaCyte Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,230 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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