PharmaCyte Biotech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PharmaCyte Biotech hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PharmaCyte Biotech ein EPS von 1,52 USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,770 USD beziffert. Im Vorjahr hatte PharmaCyte Biotech ein Ergebnis je Aktie von 3,19 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at