PharmaEssentia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PharmaEssentia hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 242,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 130,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at