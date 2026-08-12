PharmaEssentia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PharmaEssentia hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PharmaEssentia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216,9 Millionen USD im Vergleich zu 116,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at