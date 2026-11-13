Pharmaids Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pharmaids Pharmaceuticals veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,700 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43,4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at