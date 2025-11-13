Pharmaids Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pharmaids Pharmaceuticals äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,70 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,730 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at