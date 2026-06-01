Pharmaids Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pharmaids Pharmaceuticals hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,51 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,110 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 47,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,310 INR gegenüber -3,050 INR im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,82 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 194,47 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at