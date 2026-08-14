Pharmaids Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pharmaids Pharmaceuticals hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,63 INR gegenüber -1,410 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Pharmaids Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at