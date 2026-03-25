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25.03.2026 05:48:38
Pharmakonzern Boehringer Ingelheim präsentiert Jahresziele
INGELHEIM (dpa-AFX) - Wie hat sich das Geschäft des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim im vergangenen Jahr entwickelt? Welche Ziele steckt sich das Management für 2026? Am Mittwoch (10.30 Uhr) präsentiert das Unternehmen in Ingelheim seine Jahreszahlen. Erwartet wird, dass der Pharmakonzern auch über neue Produkte berichtet.
Boehringer Ingelheim hat mit seinen Pharmaprodukten für Menschen und die Tiermedizin im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von 26,8 Milliarden Euro erzielt. In Deutschland wurden 2,63 Milliarden Euro erlöst. In seinem Heimatland beschäftigte das Unternehmen knapp 18.700 von weltweit etwa 54.000 Mitarbeitenden./glb/DP/men
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