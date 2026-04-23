Pharmala Biotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pharmala Biotech hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at