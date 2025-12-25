|
Pharmala Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pharmala Biotech hat am 23.12.2025 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen CAD gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
