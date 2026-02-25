Pharmaniaga Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pharmaniaga Bhd äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Pharmaniaga Bhd 938,3 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 926,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Pharmaniaga Bhd 0,050 MYR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Pharmaniaga Bhd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,93 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,76 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at