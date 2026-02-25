|
25.02.2026 06:31:29
Pharmaniaga Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pharmaniaga Bhd äußerte sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal hat Pharmaniaga Bhd 938,3 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 926,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Pharmaniaga Bhd 0,050 MYR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Pharmaniaga Bhd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,93 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,76 Milliarden MYR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.