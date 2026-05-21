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21.05.2026 06:31:29
Pharmaniaga Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Pharmaniaga Bhd ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pharmaniaga Bhd die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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