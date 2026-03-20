PharmaNutra Az nominativa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PharmaNutra Az nominativa präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PharmaNutra Az nominativa ein EPS von 0,360 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PharmaNutra Az nominativa mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,77 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte PharmaNutra Az nominativa ein EPS von 1,73 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat PharmaNutra Az nominativa im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 131,69 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 115,50 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at