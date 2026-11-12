PharmaNutra Az nominativa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PharmaNutra Az nominativa lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

PharmaNutra Az nominativa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,04 Prozent auf 38,0 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at