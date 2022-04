Pharmariese Roche bekräftigt Jahresprognose

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmariese Roche sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Vor allem das Diagnostik-Geschäft boomte in den ersten drei Monaten dank der ungebrochenen Nachfrage nach Covid-19-Tests, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Montag mitteilte. Doch auch im dominierenden Pharmageschäft zogen die Verkäufe kräftig an. Konzernweit stiegen die Verkaufserlöse im Zeitraum Januar bis März gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode währungsbereinigt um elf Prozent auf 16,45 Milliarden Franken (15,91 Milliarden Euro). Gewinnzahlen gibt Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.