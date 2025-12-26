Pharmarise hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pharmarise hat am 25.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 11,37 JPY. Im letzten Jahr hatte Pharmarise einen Gewinn von 1,59 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Pharmarise im vergangenen Quartal 16,85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pharmarise 15,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at