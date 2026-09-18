Pharmarise hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pharmarise hat am 17.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Pharmarise hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,620 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,24 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pharmarise einen Umsatz von 16,75 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at