Pharmaron Beijing A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pharmaron Beijing A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,69 Prozent auf 3,59 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at