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30.04.2026 06:31:29
Pharmaron Beijing A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pharmaron Beijing A hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Pharmaron Beijing A mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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