Pharmaron Beijing A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pharmaron Beijing A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 CNY gegenüber 0,250 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,94 Prozent auf 4,41 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at