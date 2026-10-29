Pharmaron Beijing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pharmaron Beijing ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pharmaron Beijing die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Pharmaron Beijing einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 653,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 509,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at