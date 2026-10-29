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29.10.2026 06:31:29
Pharmaron Beijing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Pharmaron Beijing hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Pharmaron Beijing einen Gewinn von 0,270 HKD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmaron Beijing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,13 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,98 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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