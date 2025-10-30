Pharmaron Beijing präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pharmaron Beijing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 501,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 448,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at