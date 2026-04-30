Pharmaron Beijing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharmaron Beijing hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,21 HKD. Im letzten Jahr hatte Pharmaron Beijing einen Gewinn von 0,190 HKD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmaron Beijing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,04 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,31 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at