Pharmaron Beijing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pharmaron Beijing präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Pharmaron Beijing einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Pharmaron Beijing 516,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 425,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at