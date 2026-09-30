PharmaTher präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PharmaTher veröffentlichte am 28.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at