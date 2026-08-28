Pharmena stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pharmena gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pharmena ein EPS von -0,070 PLN in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen PLN, gegenüber 0,4 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at