Pharmicell hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pharmicell hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 173,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pharmicell 123,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38,98 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at