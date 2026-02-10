|
10.02.2026 06:31:29
Pharmicell legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pharmicell gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 261,80 KRW gegenüber 70,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 61,24 Prozent auf 34,62 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 671,97 KRW gegenüber 106,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 114,06 Milliarden KRW – ein Plus von 75,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pharmicell 64,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
