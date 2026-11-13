Pharmicell: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharmicell hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 138,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pharmicell 146,00 KRW je Aktie verdient.

Pharmicell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at