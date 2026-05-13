Pharmicell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pharmicell hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 195,10 KRW gegenüber 141,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 36,69 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 203,00 KRW sowie einem Umsatz von 36,15 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at