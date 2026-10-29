Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 117,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 96,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at