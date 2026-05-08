Pharming Group NV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pharming Group NV hat sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pharming Group NV im vergangenen Quartal 61,9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pharming Group NV 75,2 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at