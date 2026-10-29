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29.10.2026 06:31:29
Pharming Group NV legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pharming Group NV hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Pharming Group NV 102,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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