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13.11.2026 06:31:28
Pharmsynthez: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Pharmsynthez äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 RUB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pharmsynthez ein Ergebnis je Aktie von -0,100 RUB vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,18 Prozent auf 15,1 Millionen RUB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,6 Millionen RUB gelegen.
Redaktion finanzen.at
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