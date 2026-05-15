Pharvaris BV Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pharvaris BV Registered präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,890 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at