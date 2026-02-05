Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
05.02.2026 12:12:08
Phase schwächerer Preise: Shell verdient weniger - Aktienrückkauf geht weiter
Ölfirmen verdienen weiter gutes Geld - doch die Überschüsse fallen zunehmend geringer aus. Shell investiert aber weiter erheblich in die Kurspflege und Aktionärsbindung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.