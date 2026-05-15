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15.05.2026 06:31:29
PHC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PHC hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PHC ein Ergebnis je Aktie von 22,55 JPY vermeldet.
PHC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,90 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 83,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 364,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 361,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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