PHC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PHC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,88 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 89,30 Milliarden JPY, gegenüber 89,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at