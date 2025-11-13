|
13.11.2025 06:31:28
PHC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PHC präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 57,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat PHC mit einem Umsatz von insgesamt 89,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,95 Prozent gesteigert.
