Phenix Optical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Phenix Optical hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber -0,030 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,74 Prozent auf 408,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Phenix Optical 428,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at