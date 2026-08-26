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26.08.2026 06:31:28
Phenix Optical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Phenix Optical hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Phenix Optical einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 406,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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