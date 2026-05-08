Phibro Animal Health A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Phibro Animal Health A hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Phibro Animal Health A 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phibro Animal Health A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 383,5 Millionen USD im Vergleich zu 347,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at